Começa em Xangai cúpula de chefes de Estado asiáticos A sexta cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês), formada por China, Rússia, Casaquistão, Tajiquistão, Quirguistão e Usbequistão, começou em Xangai, cidade onde a entidade foi fundada, há cinco anos. Os chefes de Estado dos seis países membros, reunidos no Centro de Convenções Internacionais de Xangai, trabalham numa declaração de acordos e intenções. O presidente da China, Hu Jintao, abriu a sessão expondo sugestões para o desenvolvimento da Organização e analisando as conquistas na luta contra o terrorismo e o narcotráfico. Antes da reunião formal, as delegações dos membros e dos países observadores (Mongólia, Índia, Irã e Paquistão) mantiveram conversas bilaterais. Um dos principais assuntos foi a crise nuclear iraniana, que Hu debateu com o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad.