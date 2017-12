Começa encontro entre Abbas e representantes do Hamas O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, recebeu neste sábado em seu escritório de Gaza uma delegação do Movimento Islâmico Hamas para começar o diálogo para a formação do novo Governo palestino. A delegação é presidida pelo dirigente máximo dos fundamentalistas na Faixa de Gaza, Mahmoud A-Zahar, que chegou em companhia do também dirigente do Hamas, Ismail Haniyeh, e de outras duas pessoas. Haniyeh encabeçou a lista do Hamas nas eleições legislativas de 25 de janeiro, nas quais o movimento obteve 74 das 132 cadeiras da Câmara Legislativa e, portanto, o direito a liderar o novo Governo da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Abbas, que chegou nesta sexta-feira a Gaza, também deve reunir-se com representantes de seu partido, o Fatah, provavelmente amanhã, com a intenção de persuadi-los a aceitar um convite do Hamas para formar um Governo de "união nacional". A reunião desta noite entre Abbas e os representantes do Hamas é a primeira desde o pleito de janeiro, e o começo de uma série de encontros até a formação do Governo, que tem até fins de março para pedir o voto de confiança do Parlamento. O porta-voz do Movimento Islâmico, Sami Abu Zuheiri, informou hoje que A-Zahar e Haniyeh farão amanhã uma viagem à Síria para reunir-se em Damasco com os líderes do Hamas no exílio, antes de seguirem em uma jornada a várias capitais árabes e do mundo muçulmano.