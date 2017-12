Começa fórum econômico de países da Ásia e Pacífico Os líderes das 21 economias da Ásia e Pacífico, entre eles os presidentes dos Estados Unidos, George W. Bush, e da China, Hu Jintao, iniciaram, neste sábado a cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia Pacífico (Apec), com uma agenda onde se destacam a retomada da Rodada de Doha sobre a liberalização do comércio global e o programa nuclear norte-coreano. O presidente do Vietnã, Nguyen Minh Triet, recebeu cada um dos líderes do fórum que chegavam ao recém concluído Centro Nacional de Convenções de Hanói, cercado de um amplo dispositivo de segurança. O último chefe de Estado a chegar à capital vietnamita foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que desembarcou apenas duas horas antes da abertura da cúpula. A revitalização das negociações multilaterais na Organização Mundial do Comércio (OMC) ocupa um lugar de destaque na agenda. Mas a crise nuclear norte-coreana também marca a cúpula. Antes, Bush se reuniu com o presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, que não quis aderir ao programa de inspeção de navios da Coréia do Norte para evitar a transferência de tecnologia nuclear. No comunicado conjunto emitido na quinta-feira, os ministros de Comércio e de Relações Exteriores reunidos na cúpula pediram a retomada das negociações multilaterais envolvendo as duas Coréias, China, Japão, EUA e Rússia, suspensas desde julho.