Começa julgamento de editor da <i>Playboy</i> na Indonésia O editor da versão indonésia da revista Playboy começou a ser julgado na quinta-feira sob a acusação de distribuir fotos indecentes e de lucrar com essas imagens, o que pode lhe valer uma pena de até 32 meses de prisão. A primeira edição da revista na Indonésia, que chegou às bancas em abril, provocou protestos, mas não trouxe fotos de mulheres nuas e se mostrou mais discreta do que muitas outras revistas vendidas nesse que é o país muçulmano mais populoso do mundo. No primeiro dia do julgamento, Ewin Arnada, editor-chefe da revista, argumentou que a Playboy contribuiria positivamente para o desenvolvimento de uma sociedade plural. Mas a promotoria disse à corte do sul de Jacarta que a publicação é luxuriosa e ilegal. "Fotos, desenhos e artigos da revista Playboy Indonésia foram escolhidos pelo réu. Esse material não é adequado à comunidade civil e poderia despertar a luxúria entre os leitores, violando, assim, os sentimentos de decência", afirmou o promotor Resni Muchtar. O caso envolve a primeira edição da revista. As demais edições da Playboy Indonésia continuam sendo vendidas nas cidades do país, apesar de ataques ocorridos contra a sua sede, em Jacarta. O governo não dá sinais de que tentará proibir a publicação. A polêmica em si perdeu gás depois de a Playboy Indonésia, antes da edição de junho, ter transferido suas atividades para Bali, uma ilha hindu do arquipélago indonésio no qual os conservadores islâmicos possuem pouca penetração. A Indonésia possui uma população de 220 milhões de pessoas, das quais cerca de 85 por cento seguem o Islã. A maior parte dos muçulmanos são moderados. Mas a divulgação de imagens e textos de teor sexual é mais restrita no país do que no Ocidente. Nos últimos anos, revistas sobre comportamento dirigidas para a crescente classe média secular do país invadiram o mercado, entre as quais títulos picantes tendo por alvo leitores do sexo masculino tais como a Maxim e a FHM. No entanto, nenhuma delas chegou a publicar cenas de nudez. Fundada em 1953, a Playboy possui cerca de 20 edições em diversos países e procura refletir o gosto local em vez de simplesmente exportar seu conteúdo original norte-americano.