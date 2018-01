Começa julgamento de ex-presidente paraguaio O ex-presidente do Paraguai Luis González Macchi será submetido a partir desta segunda-feira a um julgamento oral e público, pelo suposto desvio fraudulento de US$ 16 milhões de dois bancos privados, que na época estavam sob a intervenção do Governo. O ex-chefe de Estado compareceu diante dos juízes Gustavo Amarilla, Sandra Farías e Miguel Said por seu suposto envolvimento na transferência para os EUA de US$ 16 milhões das instituições bancárias Unión e Oriental, que durante seu Governo estavam sob a intervenção do Banco Central do Paraguai (BCP). Ao entrar no tribunal, González Macchi afirmou que o processo "foi uma trama criada por (Javier) Contreras" - ex-promotor de crimes econômicos que em 2003 o acusou de crimes contra a economia logo após o fim de seu mandato -, e garantiu que está preparado para "desmantelá-la". Já o advogado de defesa, Enrique Bachetta, declarou que "o ex-presidente não poderia ter tido influência nas decisões tomadas pelas pessoas que fizeram as transações durante seu mandato, por isso não pode ser acusado de responsável". A primeira sessão foi interrompida pouco após o início por um pedido da defesa, que solicitou a inclusão de novas provas. O julgamento prosseguirá na próxima quarta-feira. A Promotoria de Crimes Econômicos acusa González Macchi de quebra de confiança na liquidação dos dois bancos - crime com pena máxima de 10 anos de prisão - como suposto responsável pela operação fraudulenta. O ex-superintendente de Bancos do BCP, José Pecci, já condenado a oito anos de prisão nesse caso, acusou o ex-presidente de ter sido informado da transferência dos fundos e de tentar se apropriar de um dos bancos sob intervenção. Além de Pecci, foram condenados o ex-membro do Diretório do BCP, Julio González Ugarte (10 anos de prisão), e os empresários Fernando Rodríguez Leith e Ramón Guillén (sete anos de reclusão). Por outro lado, o BCP informou em janeiro deste ano que um juiz de Nova York tinha julgado a favor da entidade em um processo apresentado pela matriz do banco, para recuperar o dinheiro que foi desviado para ser investido nos EUA em uma operação de alto rendimento. O BCP acrescentou que o juiz nova-iorquino ordenou a restituição de US$ 15.149.014 ao Estado paraguaio, a serem depositados em uma conta do Citibank em Manhattan. O ex-presidente tem outras ações contra si, entre elas uma por suposto desvio de fundos em um programa de ajuda a camponeses do departamento de San Pedro (no centro do país), apoiado pela ONU, e outra por suposto enriquecimento ilícito, após constatar a existência de uma conta na Suíça com mais de US$ 300 mil. González Macchi chegou ao poder vindo da Presidência do Senado, após a crise no país em março de 1999, como conseqüência do assassinato do vice-presidente, Luis María Argaña, e a renúncia do então governante Raúl Cubas.