Começa julgamento de ex-vice presidente da África do Sul Milhares de pessoas foram para a porta da Suprema Corte da África do Sul, em Johanesburgo, para acompanhar o primeiro dia do julgamento do ex-vice-presidente do país, Jacob Zuma, acusado de estuprar uma amiga de sua família. A suposta vítima chegou com a cabeça coberta por um xale e deve ser a primeira a testemunhar na sessão desta segunda-feira. Zuma foi demitido do governo no ano passado e processado primeiro por corrupção e depois pelo estupro. A multidão na entrada da Suprema Corte é formada em sua maioria por partidários de Zuma, que perdeu parte de seus aliados políticos após a acusação de estupro, em novembro passado.