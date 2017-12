Começa julgamento de primeira-dama taiuanesa O julgamento da primeira-dama de Taiwan, Wu Shu-chen, por enriquecimento ilícito às custas de um fundo estatal começou nesta sexta-feira. A primeira-dama foi acusada formalmente de enriquecimento ilícito, perjúrio e falsificação de documentos no dia 3 de novembro, pela Promotoria do Tribunal Superior de Taiwan. A promotoria afirmou que tinha provas suficientes para incriminar também o presidente Chen Shui-bian. No entanto, ele não pode ser acusado enquanto durar o seu mandato, devido à imunidade constitucional. O chefe de Estado prometeu renunciar se sua mulher for declarada culpada em primeira instância. Wu é acusada de embolsar US$ 450 mil com o uso de faturas falsas para justificar despesas de um fundo do Escritório Presidencial. Ela e o marido garantem que o dinheiro foi utilizado para assuntos diplomáticos. Especialistas judiciais de Taiwan prevêem que o julgamento de Wu dure de seis meses a um ano. O mandato do presidente vai até maio de 2008. Saúde delicada Wu Shu-chen, de 54 anos, é paralisada da cintura para baixo desde que sofreu um acidente, em 1985, pesa apenas 30 quilos e seu estado de saúde é delicado.