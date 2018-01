Começa julgamento de três prisioneiros do Hezbollah em Israel Três prisioneiros libaneses da milícia xiita Hezbollah detidos por Israel foram processados judicialmente Nesta segunda-feira no tribunal de distrito da cidade de Nazaré por suspeita de assassinato, tentativa de assassinato e por serem membros de uma organização terrorista. Um dos acusados, Hussein Suleiman, de 22 anos, especialista em foguetes antitanque, treinado no Irã, foi acusado de participar de uma operação comandada pelo Hezbollah que em 12 de julho matou oito soldados israelenses na fronteira, e seqüestrou os militares Eitan Regev e Ehud Goldwasser, ainda em poder da milícia libanesa. O segundo é Abed el Hamid Srur, de 20 anos, e o terceiro é Maher Kurani, de 30 anos, também treinado no Irã, como seus companheiros, para a luta contra carros blindados e a empunhar armas antiaéreas, segundo o processo apresentado ao Tribunal. Segundo informou a rádio pública, os prisioneiros foram interrogados pela Unidade policial de Investigações Internacionais com a participação de representantes dos serviços secretos de informação das Forças Armadas (Tzahal). Essa operação do Hezbollah contra dois carros de uma patrulha israelense junto à fronteira entre os dois países desencadeou uma ofensiva militar israelense à qual os milicianos responderam disparando quase quatro mil foguetes e mísseis contra o norte de Israel. O conflito foi suspenso no dia 14 de agosto com um cessar-fogo.