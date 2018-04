Começa julgamento de um dos homens mais ricos da China

PEQUIM - A Justiça chinesa iniciou nesta quinta-feira, 22, o julgamento do empresário Huang Guangyu, um dos homens mais ricos do país, acusado de manipulação no mercado financeiro e suborno.

Huang, de 40 anos e ex-presidente da bem-sucedida rede de eletrodomésticos nacional Gome, foi detido em novembro de 2008 por supostamente realizar operações financeiras ilegais, informou a agência oficial Xinhua.

Nascido na província de Cantão, Huang foi reconhecido em 2007 pela revista econômica Hurun (que todos os anos divulga uma lista de milionários chineses) como o homem mais rico do gigante asiático, com uma fortuna de US$ 6,3 bilhões, mas em 2009 ele caiu para o segundo lugar.

O empresário começou sua carreira empresarial aos 17 anos, vendendo rádios e outros aparelhos eletrônicos em bancas de rua, uma modesta base para um império que agora tem lojas em toda a China. Por causa de seus problemas com a Justiça, Huang foi substituído na Presidência de sua companhia por Chen Xiao, gerente geral de administração da firma e conselheiro executivo.