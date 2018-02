Começa julgamento por estupro de mulher no Paquistão Começou nesta sexta-feira o julgamento de quatro homens acusados de estuprar uma mulher num remoto vilarejo paquistanês depois de um conselho tribal ter ordenado o abuso como punição à família dela, informaram autoridades locais. Outros dez homens também são julgados no mesmo tribunal, em Dera Ghazi Khan, no centro do país, por supostamente terem ordenado o estupro, disse o promotor público Asghar Ali Gill. Os 14 réus alegaram inocência, segundo o advogado de defesa, Malik Saleem. Os quatro acusados pelo estupro podem ser punidos com o enforcamento. Os outros estão sujeitos à prisão. O estupro, ocorrido em 22 de junho, chocou o país e sublinhou o pouco valor dispensado às mulheres nas áreas rurais do Paquistão, onde conselhos tribais muitas vezes resolvem disputas aplicando códigos antigos de honra e vingança. A mulher foi estuprada por vários homens por ordem de um conselho tribal no vilarejo de Meerwala para punir seu irmão, que foi visto andando de mãos dadas com uma menina pertencente a uma tribo mais rica. Gill disse que a mulher tem 30 anos. Sua identidade não foi revelada. Conflitantes relatos anteriores atribuíam a ela uma idade inferior, entre 18 e 25 anos.