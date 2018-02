Começa na Malásia julgamento de líder da oposição Um tribunal malaio que julga o ex-vice-primeiro-ministro Anwar Ibrahim por sodomia ouviu hoje detalhes explícitos relatados pelo acusador do líder oposicionista. Atendendo a um pedido da defesa, o juiz Mohamad Zabidin Diah determinou que o depoimento do acusador, um ex-assessor de campanha de Anwar, fosse gravado a portas fechadas, sem a presença do público nem de jornalistas, por causa de seu teor.