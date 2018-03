Começa nova greve contra Chávez na Venezuela A greve geral convocada pela oposição para pedir a renúncia do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, começou às 7h (de Brasília), de acordo com informações do presidente da Confederação dos Trabalhadores da Venezuela (CTV), Carlos Ortega. A paralisação deve durar 12 horas. As agências internacionais informaram que, apesar do movimento escasso de veículos no início da manhã em Caracas, ônibus e o metrô funcionavam normalmente. Os principais jornais venezuelanos, no entanto, não circularam. Grupos de dois ou três policiais militares garantiam a segurança nas entradas das estações de metrô e em algumas esquinas da capital. A greve foi convocada pela CTV e pela Fedecámaras, com o apoio da Coordenação Democrática, que agrupa os partidos e organizações contrárias ao governo. A paralisação deve culminar com um panelaço marcado para as 20 horas em Caracas.