Começa o casamento de Felipe de Borbón e Letizia Ortiz Debaixo de chuva forte, e com a presença de nobres do mundo todo, começou há pouco a cerimônia de casamento do príncipe Felipe de Borbón com a plebéia Letizia Ortiz. É a primeira boda real na Espanha em 98 anos. A igreja foi decorada com rosas e cravos brancos. Tapeçarias com cenas bíblicas e mitológicas adornam os muros da catedral de Madri. Os convidados começaram a chegar às 9h (hora local), três horas antes da cerimônia. Entre eles estão o príncipe Charles da Inglaterra, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela e a rainha da Jordania. Do lado de fora, cerca de 5 mil curiosos se aglomeram na praça em frente à catedral. Muitos chegaram antes do amanhecer. Milhares de policiais fazem a segurança das ruas por onde passará o cortejo nupcial. Franco-atiradores estão estrategicamente posicionados nos edifícios e vários helicópteros sobrevoam a cidade. O casal percorrerá a cidade em um Rolls-Royce Phantom IV 1998 blindado.