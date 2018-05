Começa o casamento do príncipe William e Kate Teve início por volta das 11h (na hora local, 7h em Brasília) o casamento do príncipe William e de Kate Middleton, na abadia de Westminster, em Londres. A noiva estava de cabelos soltos e com um véu cobrindo o rosto. O vestido de cetim, nas cores branco e marfim, com mangas longas, foi criado pela estilista Sarah Burton. A cerimônia está sendo conduzida pelo arcebispo de Canterburry, Rowan Williams. A celebração deve ser estender até 12h15 (8h15 em Brasília). Depois o novo casal segue de carruagem até o palácio de Buckingham, de onde deve acenar para a multidão. As informações são da Dow Jones.