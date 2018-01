Começa o resgate do ´Kursk´ O navio Mayo chegou ontem ao ponto do Mar de Barents onde, há quase um ano (12 de agosto), naufragou o submarino nuclear russo Kursk. A bordo, 25 mergulhadores - incluindo oito russos que participaram do resgate dos 12 corpos recuperados da tripulação de 118 - vão examinar o casco antes de erguê-lo de uma profundidade de 108 metros. Para isso, pretendem cortar a parte mais danificada da embarcação, a proa.