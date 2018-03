Começa retirada de pessoal da missão da ONU em Darfur

A missão conjunta da ONU e a União Africana (UA) em Darfur (Unamid) começou nesta terça-feira, 15, a retirar todo o seu pessoal não essencial e suas famílias da região. A decisão foi tomada após a ordem de detenção solicitada contra o presidente sudanês, Omar Hassan Ahmad al-Bashir. Veja também: Corte indicia presidente do Sudão Entenda os conflitos no Sudão Segundo o escritório das Nações Unidas em Cartum, mais de 2.500 funcionários e familiares serão transferidos a Adis-Abeba, Cairo, Entebe (Uganda) e Juba, capital do sul do Sudão. O plano de evacuação responde às medidas de precaução adotadas depois que o procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, pediu uma ordem de detenção contra Bashir e outros altos funcionários de seu governo. No entanto, as fontes minimizaram a importância da retirada do pessoal não essencial, e disseram que a operação é apenas um "processo de reabilitação" pela deterioração da situação da segurança no norte de Darfur, em alusão ao assassinato na semana passada de sete soldados da missão.