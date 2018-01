Começa reunião da Asean sobre combate ao terrorismo Ministros e chefes de segurança da Associação de Países do Sudeste Asiático (Asean) iniciaram nesta segunda-feira, 5, uma série de reuniões em Jacarta, capital da Indonésia, para debater o aumento do extremismo islâmico na região, entre outras questões. Durante dois dias, representantes de Indonésia, Austrália, Malásia, Filipinas, Tailândia e Cingapura analisarão uma fórmula de cooperação para acabar com o terrorismo. Segundo o ministro de Exteriores da Indonésia, Hassan Wirajuda, o objetivo do encontro será compartilhar experiências e conhecimento, assim como buscar formas de melhorar a resposta ante a crescente ameaça terrorista. Os países participantes têm em comum um aumento do extremismo islâmico em seus territórios, razão pela qual também serão debatidas fórmulas para acabar com a radicalização religiosa e como atuar com rapidez em caso de atentados com grande número de vítimas. O ministro de Assuntos Exteriores da Austrália, Alexander Downer, assegurou em nota de imprensa que o Governo de seu país dá grande prioridade à luta contra a ameaça terrorista tanto em casa como no exterior. "Apenas através de esforços de cooperação é possível obter sucesso, deter os terroristas e impedir os atentados", disse. Downer também disse que na reunião também se discutirá ameaças dos terroristas com armas não convencionais.