Começa reunião do grande conselho no Afeganistão O Afeganistão deu início hoje ao seu grande conselho, a fim de escolher um novo governo. O conselho, ou loya jirga, reuniu-se hoje numa imensa tenda, onde 1.550 delegados vão eleger um novo governo para retirar a nação da devastação da guerra. Depois de cerca de duas horas, a sessão foi suspensa e será retomada amanhã. A reunião ocorre pouco depois de o ex-presidente do país retirar-se da disputa pela chefia do Estado, removendo o último grande obstáculo para a permanência do líder interino Hamid Karzai no poder. Uma das primeiras decisões dos delegados será a escolha do chefe do Estado. A reunião ocorre em meio a um forte esquema de segurança, com a presença de soldados internacionais de paz dentro e fora da tenda. "Hoje, 11 de junho de 2002, em Cabul, a capital, o coração de Afeganistão, temos uma mensagem - uma mensagem de unidade nacional, uma mensagem de paz, uma mensagem de reconstrução", declarou o presidente do conselho, Ismail Qasim Yar, na abertura. "Esperamos que esta loya jirga, com união e corações compartilhados, possa resolver os problemas que enfrenta nossa terra há 23 anos". Negociações de último minuto, entretanto, deixaram alguns delegados desiludidos com o processo de seleção do novo governo, denunciando que ele foi usurpado por potências estrangeiras e interesses especiais. "Isso não é democracia", reclamou a ministra dos Assuntos Femininos, Sima Samar, depois da sessão de abertura. "Vamos apenas referendar decisões já tomadas. Tudo já foi decidido pelos poderosos". A sessão foi então suspensa por cerca de meia hora até a chegada do ex-rei Mohammad Zaher Shah, que formalmente reúne a loya jirga. "Estou aqui para desempenhar uma tarefa depois de longos anos de ausência", afirmou Zaher Shah com voz suave, quase inaudível sentado numa mesa rodeada por bandeiras afegãs. "Pela vontade de Deus, depois de 29 anos de exílio, estou de volta ao meu país com minha nação". Zaher pediu aos delegados para trabalharem "pela unidade e independência do Afeganistão". Horas antes da abertura do conselho, Burhanuddin Rabbani, presidente dos governos pró-comunistas do Afeganistão, anunciou que estava retirando sua candidatura para a chefia do Estado e apoiando Karzai. "Proponho o presidente Karzai como o único candidato perante a loya jirga", afirmou Rabbani. Na segunda-feira, Zaher Shah havia renunciado a qualquer papel no novo governo e apoiou Karzai, enterrando as esperanças de alguns delegados de que ele disputaria a chefia do Estado. Os delegados tajiques, etnia que domina a atual administração, se opõem a que o rei detenha qualquer cargo, e suas objeções à sua possível candidatura levou ao adiamento por um dia do início da loya jirga. Rabbani é um tajique étnico. Aparentemente, ele e Zaher Shah, um pashtun étnico, aceitaram um acordo para apoiar Karzai em troca de cargos para seus aliados no novo governo. "Chegamos a Cabul como guerreiros, como conquistadores. Tínhamos pleno controle da cidade", lembrou Rabbani, referindo-se à tomada de Cabul em novembro por seus combatentes da Aliança do Norte. "Mas fizemos concessões na época pelos melhores interesses do país. E as fazemos novamente agora". Ele disse esperar ser chamado para ajudar o novo chefe de Estado a escolher um ministério. Karzai, consciente do forte apoio de que desfruta o rei, fez grandes elogios ao antigo monarca em seu discurso de abertura, e adiantou aos delegados que será dado a Zaher Shah o título formal de "pai da nação" e muitas das honras reservadas a um rei constitucional - mesmo sem o título. Como o ex-rei, Karzai também é um pashtun, o maior grupo étnico do Afeganistão e que foi o núcleo de apoio do antigo regime do Taleban. Muitos pashtuns reclamam estar sofrendo discriminação desde que a Aliança do Norte, dominada pelos tajiques, capturaram Cabul.