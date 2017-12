Começa vacinação na região de Java afetada por terremoto Mais de 135 mil crianças indonésias de até 5 anos serão vacinadas a partir desta quarta-feira contra o sarampo e cerca de 1,2 milhão de adultos, contra o tétano, na região de Java Central, afetada pelo terremoto de 27 de maio. "Após catástrofes como essa, as crianças ficam subnutridas e vivem em lugares insalubres, especialmente vulneráveis a doenças que podemos prevenir. É necessário um esforço especial", disse o chefe de projetos de Saúde do Unicef, David Hipgrave, num comunicado à imprensa. "As crianças subnutridas apresentam um alto risco de complicações e morte por causa do sarampo", acrescentou Hipgrave. A imunização da população adulta é preventiva, pois foram registrados nove casos de tétano, um deles mortal, desde o terremoto, segundo Harsaran Pandey, porta-voz da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Yogyakarta.