Começa votação do segundo turno para presidente no Peru Os centros eleitorais abriram neste domingo no Peru às 8 horas (horário local), 10 horas de Brasília, para escolher, nas eleições do segundo turno, o futuro presidente do país. O social democrata Alan García e o nacionalista Ollanta Humala são os dois candidatos que disputam a preferência do eleitorado. Forças da Polícia Nacional do Peru informaram que o começo da votação ocorreu sem incidentes. Magdalena Chu, chefe do Escritório Nacional de Processos Eleitorais, fez declarações à emissora CPN Radio neste domingo, pedindo que os peruanos participem em massa para escolher seu próximo governante. Mais de 16,4 milhões de peruanos estão convocados às urnas para escolher o presidente. No total, foram habilitados 4.234 locais de votação, incluindo 191 em outros países. Foram instaladas 88.481 mesas, 2.510 delas fora das fronteiras peruanas, segundo o órgão eleitoral. Os primeiros a votar foram os residentes no Japão, onde os centros eleitorais abriram às 20 horas de Brasília do sábado devido ao fuso horário da nação asiática. No Peru, os locais de votação devem fechar às 16 horas (18 horas de Brasília). Mais de uma centena de observadores internacionais, a maioria da Organização dos Estados Americanos (OEA), além de uma delegação do Parlamento Europeu e de outros países, como Venezuela e Costa Rica, acompanharão o processo para que seja transparente.