Começam a esfriar relações entre EUA e Europa Foi-se o encanto da "lua de mel" que embalava o relacionamento entre Estados Unidos e Europa desde os atentados de 11 de setembro. Em discurso proferido em 29 de janeiro, Bush investiu contra o "eixo do mal", desagradando a muitos. Ontem, foi o ministro das Relações Exteriores da Espanha, Josep Piqué, quem procurou um certo afastamento em nome da União Européia. Agora, é o ministro francês das Relações Exteriores, Hubert Védrine, quem "coloca as garras de fora". Védrine, porém, nada tem de exaltado; de ideólogo, menos ainda. São raros seus acessos de cólera. Poucas vezes na vida franziu o cenho. Hoje, contudo, recorre com freqüência a frases secas. Ele explica a uma estação de rádio (France-Inter) que, ao contrário do que se pensa comumente, a tragédia de 11 de setembro, longe de ter curado os EUA de seu modo "simplista" de ver a vida, acabou fortalecendo ainda mais sua visão ingênua das coisas. Os EUA, assinalou Védrine, praticam um "unilateralismo utilitário". Entenda-se por "unilateralismo" a tomada de decisões sem consulta a outros, baseada exclusivamente em interesses próprios. "Utilitário", por sua vez, é uma clara referência à recusa dos EUA em se comprometer com qualquer acordo internacional ou negociação multilateral que possa afetar sua autonomia de decisão, sua soberania e liberdade de ação. E Védrine prossegue: "Estamos hoje ameaçados por um novo simplismo que reduz todos os problemas do mundo exclusivamente à luta contra o terrorismo. Não é algo que se possa ser levado a sério." Bush e Colin Powell devem estar com as orelhas ardendo. O chefe do Departamento de Estado americano retorquiu. Que argumento usou? Sem citar Védrine, ele culpa os "círculos intelectuais" que "desaprovam o unilateralismo americano". Círculos intelectuais? Esperava-se mais de um homem inteligente como Powell. Essa estratégia de "desonrar" os adversários agrupando-os sob um mesmo manto, por assim dizer, "infame", de "intelectuais", está um tanto ultrapassado e kitsch para 2002. Ninguém acredita que tamanha bobagem tenha saído da boca de um homem notável como Colin Powell. É compreensível que Powell se sinta irado, já que Védrine empregou diversos termos que lembram muito as expressões com que De Gaulle descrevia os americanos numa época em que França e EUA não se entendiam. Indagado a respeito do orçamento da Defesa americana, Védrine respondeu: "Ninguém pode impedir os americanos de aumentarem de modo fabuloso o orçamento da Defesa. Os republicanos o fizeram por diversas vezes. Há interesses muito grandes envolvidos. Inúmeras empresas, investidores e centros de pesquisas se interessam por esse impulso tão keynesiano, mas pode-se também dizer que se trata de uma forma de lutar contra a recessão." É preciso reconhecer que Védrine mirou bem quando resolveu atirar. Ao atribuir o crescimento das despesas militares americanas à aplicação das fórmulas de Keynes, o ministro francês invocou um economista cujas teorias são execradas pelos defensores do liberalismo, cujo apoio é tão importante para os republicanos. Bush encerrou o debate: "Muitos se cansarão de nossos esforços para combater a tirania. Não será o meu caso, nem o do meu governo, e tampouco o do nosso país."