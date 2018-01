Começam as corridas de touro em Pamplona. Quatro feridos Ferido pelos touros, na verdade, não houve ninguém. Mas a chuva da noite deixou as ruas de paralelepípedos de Pamplona escorregadias e várias pessoas foram pisoteadas, pela multidão ou pelos touros, no primeiro dia de corridas na festa de San Fermín. Foram contados pelo menos quatro feridos. ?Correr diante dos touros representa a vida e eu queria sentir-me com vida?, dizia, hoje, o americano Ray Sabbatini, de 36 anos, depois da aventura. Para ele, com sabor especial: Ray sofre de esclerose múltipla e teve um acompanhante especial a ajudá-lo, o ex-astro da NBA Dennis Rodman. Rodman, que continua tão musculos, tatuado e excêntrico como nos dias de estrela do basquete americano, assegurou que não sentiu medo. ?Gosto de emoções fortes?, comentou, comemorando num café próximo. Não só os corredores escorregaram nas ruas de Pamplona. Também os touros aterrissaram no solo, nesse primeiro dia de pamplonada, como dizem os espanhóis, que se iniciou cerca das 8 horas da manhã e durou apenas dois minutos e meio. Os participantes, vestidos segundo a tradição, com calças e camisas brancas e lenços vermelhos na cintura, foram seguidos por cinco touros da fazenda Torre Estrella. O percurso de 900 metros iniciou-se num curral, passou pelo centro da cidade e terminou na praça de touros. Embora curta, para muitos turistas, vindos de todo o mundo, foi a corrida de sua vidas. ?Não dormi a noite toda?, disse o americano Tom Langhurst, de 20 anos. ?Fiquei muito nervoso, mas agora estou pairando sobre o mundo.? A alemã Sonia Laje, de 23 anos, porém, desistiu no último minuto. ?Decidi não correr. Estava com muito medo?, disse, corando. A pamplonada continuará diariamente até 14 de julho, sempre a partir das 8 horas. O festival de San Fermín, com suas festas de rua noturnas, origina-se do final do século 16. Originalmente, apenas os touros corriam pela cidade até a arena, mas com o passar do tempo, popularizou-se a corrida do povo na frente deles.