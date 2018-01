Começam as eleições em Israel Os colégios eleitorais israelenses abriram suas portas hoje, às 7 horas (horário local, para dar início à eleição que vai escolher o primeiro-ministro de Israel. Cerca de 4,5 milhões de eleitores deverão comparecer às urnas, em uma população de 6,6 milhões de habitantes. Os militares também foram convocados para votar. O cargo é disputado pelo atual primeiro-ministro, Ehud Barak, de 58 anos, do Partido Trabalhista, e pelo direitista Ariel Sharon, de 72 anos, do Partido Likud. Cerca de 35 mil pessoas hospitalizadas também devem votar, além de 10 mil detentos e funcionários penitenciários. A eleição será encerrada às 22 horas (horário local) e os primeiros resultados da apuração do pleito será transmitido, simultaneamente, pela cadeia nacional da televisão israelense e, em seguida, pelos canais privados. As últimas pesquisas eleitorais indicam unanimidade na vitória de Sharon, que se apresenta com 20 pontos de vantagem em relação a Barak.