Começam as eleições em Montenegro Cerca de 447.673 cidadãos da República de Montenegro irão às urnas hoje escolher seus novos parlamentares. Os resultados das eleições em Montenegro, que ao lado da Sérvia forma a atual República Federal da Iugoslávia, são decisivas para o futuro do país e da região dos Bálcãs. Os colégios eleitorais abriram suas portas às 8h (hora local). De acordo com as pesquisas de opinião, o bloco de partidos pró-independentistas, liderado pelo presidente Milo Djukanovic, tem a preferência do eleitorado. Leia Mais: Eleição em Montenegro é novo teste para Bálcãs