Começam as eleições na Califórnia As 15.213 mesas de votação da Califórnia começaram a funcionar às 11h00 (de Brasília) para receber os eleitores que decidirão sobre o governo do estado. Mais de 15 milhões de cidadãos decidem se retiram o atual governador Gray Davis do poder e se escolhem seu substituto. Entre os 135 aspirantes está o ator Arnold Schwarzenegger, do Partido Republicano, que lidera as pesquisas. A votação termina às 23h00 (de Brasília).