Começam as eleições na Inglaterra As sessões eleitorais na Inglaterra e Irlanda do Norte foram abertas hoje, às 7h (3h, horário de Brasília), dando início às eleições gerais no país, nas quais, espera-se, o primeiro-ministro Tony Blair será reeleito com facilidade. De acordo com as últimas pesquisa, o Partido do Trabalho, que representa Blair, tem uma vantagem de pelo menos 11% em relação ao Partido Conservador, de William Hague. Blair foi eleito em 1997, quando o Partido do Trabalho conquistou 179 das 659 vagas da Câmara dos Comuns. As pesquisas indicam que o partido de Blair vai manter ou ampliar ligeiramente o número de vagas na Câmara. As sessões eleitorais serão fechadas às 22h (18h, no Brasil). Os resultados das votações devem ser anunciados às 2h de sexta-feira (11h de quinta-feira, no Brasil). A contagem de distritos mais distantes deve ser divulgada até o final de sexta.