Começam as eleições parlamentares na Rússia As eleições parlamentares começaram neste domingo na Rússia. O Kremlin espera que o resultado da votação proporcione um parlamento mais favorável ao presidente Vladimir Putin, que pretende tentar a reeleição em março. O maior partido da base aliada, o Rússia Unida, quer conquistar mais de dois terços na Câmara, vencendo definitivamente os comunistas e dando a Putin a força política necessárias à aprovação dos projetos do presidente. Os eleitores do Oriente russo foram os primeiros a irem às urnas. Por causa dos 11 fursos horários diferentes do país, a eleição deve durar 22 horas. A segurança foi reforçada em grande parte da nação depois do atentado da última sexta-feira, quando uma bomba explodiu em um trem no sul da Rússia e matou 41 pessoas e deixou outras 200 feridas. Putin declarou que o atentado teve o objetivo de desestabilizar o país no período eleitoral.