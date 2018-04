Começam as eleições parlamentares no Líbano

Os colégios eleitorais abriram neste domingo suas portas às 7h (1h de Brasília) para o pleito legislativo do Líbano, que se coloca como uma dura batalha entre pró-sírios e antissírios.

Um total de 3.257.230 eleitores foi convocado para escolher 128 deputados, 64 cristãos e 64 muçulmanos, entre cerca de 580 candidatos que se apresentaram em todo o país.

A batalha principal coloca frente a frente duas coalizões, as Forças do 14 de Março, grupo majoritário no Parlamento e apoiado pelo Ocidente e pelos países árabes moderados, e as Forças do 8 de Março, lideradas pelo Hezbollah e sustentadas pela Síria e o Irã, entre outros.

Estas eleições, que se realizam pela primeira vez em um só dia, e não escalonadas em quatro domingos como das vezes precedentes, são supervisadas por mais de 200 observadores internacionais, entre eles quase a metade da União Europeia.

Cerca de 50 mil soldados e policiais se desdobraram pelo país para impedir qualquer alteração de ânimos, que poderia degenerar em um confronto entre as diferentes facções.

No sábado, Duas pessoas ficaram feridas em incidentes separados, um no norte e o outro no leste do país, em brigas entre grupos rivais. Os cálculos iniciais indicam que a batalha no Legislativo já está decidida na maioria das circunscrições, pelo peso indiscutível que têm as forças políticas em cada área.

Apesar disso, a batalha se anuncia apertada sobretudo nas áreas de maioria cristã e calcula-se que o ganhador será por poucas cadeiras. Os colégios eleitorais fecharão suas portas às 19h (13h de Brasília) e espera-se que os resultados sejam conhecidos na segunda-feira.