Começam as eleições presidenciais do Turcomenistão Os 1.625 colégios eleitorais do Turcomenistão abriram, neste domingo, suas portas para a escolha do novo presidente para um mandato de cinco anos. Fontes da Comissão Eleitoral Central do Turcomenistão citadas pela agência oficial russa "Itar-Tass" indicaram que mais de 2,6 milhões de cidadãos foram chamados para participar das eleições presidenciais. Estas eleições, as primeiras na história do país com vários candidatos, foram convocadas de maneira extraordinária, após a morte em dezembro de Saparmurat Niyazov, que governou o Turcomenistão durante 21 anos, 15 deles como presidente. Seis candidatos disputam a Presidência, mas o favorito é o atual presidente interino, Kurbanguly Berdymukhamedov, de 49 anos, dentista e ex-ministro da Saúde. Os outros candidatos são o vice-ministro de Petróleo e Gás, Ishanguly Nuriev; os prefeitos de Abadan, Orazmurad Karajayev, e de Turkmenbashy, Ashirniyaz Pommanov; o vice-governador de Dashoguz, Amanniyaz Atadzhikov, e o chefe da administração do distrito de Karabekaul, Mujammetnazar Gurbanov. Os colégios eleitorais, que abriram suas portas às 8 horas (1 hora, em Brasília) funcionarão até às 18 horas (11h, em Brasília). O Turcomenistão não convidou observadores internacionais para supervisionar o pleito, cujo resultado oficial será anunciado no próximo dia 14.