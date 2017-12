Começam as eleições presidenciais no Senegal Os colégios eleitorais abriram neste domingo no Senegal, às 05 horas de Brasília, em um pleito presidencial que reúne 15 candidatos, incluindo o atual chefe de Estado, Abdoulaye Wade. Embora os colégios tenham aberto suas portas no horário previsto, em alguns deles a votação não começou imediatamente devido a "problemas administrativos" (demora na entrega de cédulas, urnas e outros materiais), assinalaram funcionários de um dos centros eleitorais. Longas filas de eleitores podiam ser vistas desde muito antes da abertura dos centros eleitorais, que permanecerão funcionando até as 15h (em Brasília), e a mesma situação é observada tanto em Dacar, a capital, como no interior do país, assinalam as emissoras de rádio e televisão locais que cobrem o pleito. Calcula-se que o índice de participação dos 4,9 milhões de eleitores para este pleito será elevado, segundo assinalam os comentaristas políticos, que destacam a calma com a qual se está desenvolvendo a votação.