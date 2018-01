Começam as eleições regionais em dois estados da Alemanha Os colégios eleitorais dos estados federados alemães de Berlim e Mecklemburgo-Antepomerânia abriram suas portas às 03h (em Brasília) para a renovação de suas legislaturas. Em Mecklemburgo-Antepomerânia o censo eleitoral indica 1,42 milhão de eleitores, enquanto em Berlim 2,43 milhões cidadãos são chamados às urnas. Em Berlim, as eleições regionais coincidem com as municipais, consulta na qual poderão participar, pela primeira vez, os jovens berlinenses de mais de 16 anos. No caso de Mecklemburgo-Antepomerânia, a novidade é que estas eleições se realizam, pela primeira vez desde 1990, separadas das gerais, o que permitiu aos partidos centrar a campanha e o debate político em assuntos que afetam diretamente a região. Os colégios eleitorais permanecerão abertos até as 13h (em Brasília). As pesquisas eleitorais não prevêem mudanças de poder em nenhum destes dois estados, os únicos da Alemanha governados pela coalizão formada pelos Partido Social-Democrata (SPD) e o Partido do Socialismo Democrático (PDS). Em ambos os casos, os tema centrais de campanha foram o desemprego, que em Berlim é de 17,4%, a educação e os serviços sociais.