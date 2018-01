Começam as negociações de paz entre Paquistão e Taleban Autoridades do Paquistão informaram que as negociações de paz entre representantes do governo do país e militantes do Taleban paquistanês tiveram início em Islamabad. O encontro havia sido originalmente marcado para começar na terça-feira, mas foi adiado depois de negociadores do governo terem pedido mais esclarecimentos sobre as identidades dos integrantes do grupo de negociadores o Taleban.