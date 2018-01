Começam eleições no Chade boicotadas pela oposição Os colégios eleitorais do Chade abriram nesta quarta-feira suas portas a partir das 7 horas (3 horas de Brasília) para cinco milhões de habitantes elegerem o seu novo presidente. Os principais partidos da oposição não participam do processo. Eles acusam o governo de manipular o registro de eleitores e questionam a independência das autoridades eleitorais. Dois movimentos rebeldes que pretendem derrubar o presidente Idriss Déby, que tenta a reeleição, ameaçam boicotar a votação.