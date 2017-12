Começam eleições no Peru Tiveram início às 10h00 (horário de Brasília) as eleições em que o povo peruano escolhe, pela segunda vez em menos de um ano, o presidente do país e 120 congressistas. Há cerca de 15 milhões de eleitores registrados. O período de votação se estende até as 16 horas locais, ou 18 horas, horário de Brasília. . O grande favorito, líder das intenções de voto desde o início da campanha, é Alejandro Toledo, da coligação centrista Peru Possível. A menos que Toledo "atropele" na reta de chegada, deverá disputar um segundo turno, no fim de maio, com o ex-presidente Alan García, do tradicional Partido Aprista (centro-esquerda), ou a ex-deputada Lourdes Flores, da coligação direitista Unidade Nacional.