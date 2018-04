A República do Chipre realiza, neste domingo, sua 11ª eleição presidencial desde sua independência, considerada cruciais porque pode representar um novo avanço para a reunificação do dividido país. Os 1.159 colégios eleitorais abriram suas portas às 7 horas (2 horas de Brasília) e ficarão abertos até as 12 horas (de Brasília).