Começam investigações sobre causas do descarrilamento de trem Os vagões do trem da empresa Amtrak que descarrilaram ontem e feriram mais de 100 pessoas foram postos novamente nos trilhos hoje. Os investigadores tentam determinar se o calor do verão foi uma das causas do descarrilamento de um trem da empresa Amtrak. O trem levava 161 passageiros e 13 tripulantes. Os empregados da Amtrak usaram maçaricos e gruas para retirar os trilhos danificados para exames, disse a porta-voz da Junta Nacional para a Segurança no Transporte (NTSB), Lauren Peduzzi. A vice-presidente da NTSB, Carol Carmody, disse que os gravadores - similares nos trens às caixas-pretas dos aviões - já foram retirados e contêm informações como a velocidade do comboio e o que estava fazendo o maquinista. "Considerando a posição dos controles, tudo parece normal", disse Carmody, acrescentando que o trem viajava a 90 quilômetros por hora. O limite máximo de velocidade nesse trecho é de 112 quilômetros por hora. A porta-voz da Amtrak, Karina Van Veen, disse hoje que 84 pessoas foram hospitalizadas e tiveram alta, enquanto outras 17 continuam internadas.