Começam negociações entre Chipre e Eurogrupo

Anastasíades estaria resistindo à possibilidade de o Banco do Chipre arcar com a injeção de 9 bilhões de euros em liquidez emergencial no insolvente Banco Popular. Segundo a emissora cipriota de televisão Antenna, Anastasíades teria ameaçado renunciar e convocar novas eleições.

Uma reunião de ministros de Finanças da zona do euro (Eurogrupo) sobre a situação do Chipre deveria ter começado às 14h (de Brasília), mas houve um atraso de aproximadamente duas horas devido à antecipação de conversas entre o presidente do Chipre, Nicos Anastasiades, e autoridades da troica, formada pelo Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional. As informações são da MNI.