Começam sessões de confirmação do novo diretor da CIA As audiências para a confirmação do general Michael Hayden como diretor da Agência Central de Inteligência (CIA) começaram nesta quinta-feira no Senado americano. Se for confirmado pelo Senado, Hayden será o primeiro militar a dirigir a CIA, posto para o qual foi designado pelo presidente americano, George W. Bush, em substituição de Porter Goss, que renunciou no início do mês. Nos últimos anos, os serviços de espionagem e a CIA "sofreram um número desmesurado de golpes, alguns foram justos, outros não", disse Hayden no começo de seu discurso perante o Comitê de Inteligência. As audiências para a confirmação são realizadas em meio a uma controvérsia pelas supostas atividades de vigilância interna da Agência de Segurança Nacional (NSA), que foi dirigida pelo militar entre 1999 e 2005. Sobre a direção da CIA, Hayden explicou que caso seja confirmado reafirmará "a orgulhosa cultura de aceitar riscos". O presidente do Comitê de Inteligência, o republicano Pat Roberts, lamentou que neste momento o debate no Senado não esteja centrado na capacidade do general para dirigir a CIA, mas no programa de escutas telefônicas que criou tanta polêmica.