Comediante invade prévia republicana

Os debates do Partido Republicano têm sido considerados por muitos americanos o mais divertido programa de comédia na TV. Agora, os próprios humoristas decidiram se envolver diretamente na disputa para enfrentar Barack Obama em novembro.

Em seu programa, o comediante Stephen Colbert anunciou que participaria das primárias republicanas na Carolina do Sul, dia 21. O anúncio foi feito dias após uma pesquisa apontar que ele tinha 5% das intenções de voto no Estado, ficando à frente de Jon Huntsman, ex-embaixador de Obama na China e considerado o mais moderado republicano na disputa.

O anúncio causou confusão no meio político americano. O comitê local do Partido Republicano foi obrigado a esclarecer que o limite para a apresentação de candidaturas esgotou-se em 1.º de novembro e o nome de Colbert não constará na cédula no dia 21. Ainda assim, o comediante decidiu comprar US$ 10 mil em publicidade de uma TV local para ridicularizar seus "adversários".