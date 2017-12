Comediantes fazem piada de acidente envolvendo Cheney Os principais talk shows da TV norte-americana desta segunda-feira não perdoaram a falta de pontaria do vice-presidente Dick Cheney, que atingiu acidentalmente com um tiro um amigo durante uma caçada no domingo. Veja abaixo algumas das piadas: Programa "Late Show with David Letterman", da CBS: - "Boa noite, senhoras e senhores, nós finalmente localizamos armas de destruição em massa: elas se chamam Dick Cheney." - "A má notícia é que, antes da caçada, Donald Rumsfeld negou o pedido deles por um colete à prova de balas." - "Nós ainda não pegamos o Bin Laden, mas acertamos um advogado de 78 anos." - "O cara que foi atingido é um advogado republicano e um grande doador do partido e felizmente o tiro pela culatra foi desviado por um maço de dinheiro lavado. Ele trazia um pouco na carteira." ___ Programa "The Tonight Show with Jay Leno", da NBC: - "Embora o clima esteja agradável aqui na Califórnia, o tempo ficou horrível na costa leste. Tinha muita neve em Washingtom, e o Dick Cheney atirou acidentalmente em um cara gordo achando que ele era um urso polar." - "Eis a grande história do final de semana... Dick Cheney atirou acidentalmente em um caçador amigo. E quando as pessoas souberam que ele era um advogado, sua popularidade chegou a 92%." - "Depois de acertar o cara, ele gritou: ´alguém mais vai chamar nossas escutas telefônicas de ilegal?" ___ Programa "The Daily Show with Jon Stewart", do canal Comedy Central: - "O vice presidente Dick Cheney atirou acidentalmente um homem durante uma caçada de codornas, fazendo de Harry Whittington a primeira pessoa atingida por um vice-presidente desde Alexander Hamilton. Hamilton, é claro, foi atingido por Aaron Burr em uma disputa de honra, integridade e manobra política. Whittington? Foi confundido com uma ave." - "É claro que essa história tem seu lado hilário. Mas também levanta um assunto muito sério. Mãe e pais, se vocês estão assistindo esse show agora, eu devo enfatizar: não deixe seus filhos irem caçar com o vice-presidente. Não importa que tipo de contrato lucrativo eles estão tentando fechar, ou se estão tentando se livrar de taxas de energia - não vale a pena arriscar". ___ Programa "Late Late Show with Craig Ferguson," da CBS: - "Dá para entender porque esse advogado abaixou a guarda. Se você está caçando com um político, você pensa: ´se for para ser atingido, será pelas costas´".