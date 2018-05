Comemorações pelo casamento real devem durar até a segunda-feira

LONDRES - Os milhares de britânicos que acompanharam o casamento do príncipe William e de Kate Middleton na manhã desta sexta-feira, 29, devem comemorar a união até a segunda. Isso porque o dia da cerimônia foi declarado feriado e na segunda-feira será comemorado o Dia do Trabalho na Grã-Bretanha.

As pessoas que acompanharam o casamento perto da abadia de Westminster começaram a deixar o local após o fim da cerimônia, mas as ruas londrinas continuavam lotadas durante a tarde. Os pubs, tradicionais bares britânicos, estão lotados e alguns deles têm permissão para ficar abertos até tarde.

Centenas pessoas devem promover festas tradicionais com bandas, bolos e bandeirinhas para celebrar o casamento do príncipe William e de Kate. As autoridades receberam 5 mil pedidos para fechar ruas. Em alguns povoados, os moradores colocaram grandes mesas bem no meio das principais vias.

Nem todos, porém, se mostravam felizes com o casamento. O grupo Republic, contrário à monarquia, organiza uma festa com o tema "não ao casamento real" em uma praça de Londres.

Em Glasgow, na Escócia, as autoridades advertiram para que as pessoas não fossem a uma celebração no Parque Kelvingrove, após mais de 14 mil pessoas dizerem no site Facebook que planejavam ir ao local. Funcionários disseram que essa festa não tinha as autorizações necessárias e temiam que o grande afluxo de pessoas pudesse causar problemas à estrutura do parque.

Com Associated Press e Flávia Tavares, enviada a Londres.