Comercial de chocolate enfurece indianos Os publicitários podem ter dado boas risadas, mas nacionalistas indianos não acharam nenhuma graça no novo comercial da marca de chocolates britânica Cadbury. O anúncio mostra o mapa da Caxemira, acompanhado pelo slogan "Muito bom para dividir" e foi publicado no jornal indiano The Times, no Dia da Independência do país, 15 de agosto. Criado para promover o chocolate Temptations, o comercial mexeu com uma região que vem sendo disputada há 55 anos - desde a independência indiana - pela Índia e seu vizinho Paquistão. Nos últimos meses, a Caxemira voltou a ser motivo de tensões entre os dois países. Desculpas A Cadbury Índia parou de publicar o anúncio e pediu desculpas, afirmando que não teve a intenção de ofender os indianos. A Cadbury Schweppes, que controla a filial indiana, disse hoje: "De tempos em tempos o gerenciamento local comete erros. Esse foi claramente um deles". Para Roger Haywood, presidente do Conselho de Relações Públicas, orgão que define padrões para profissionais do setor, o comercial não ofendeu por acidente. "Os processos de produção de um comercial são longos e complexos", diz. "Então alguém deliberadamente decidiu que o anúncio seria inteligente e divertido. À distância pode até ser, mas não é para as pessoas que estão lá."