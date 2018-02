Comércio de rua fatura renda extra A morte do presidente venezuelano, Hugo Chávez, vem ajudando o comércio ambulante faturar uma renda extra com a venda de camisetas, bonés, souvenires, bonecos infláveis do tipo joão-bobo, cartazes e fotos que marcaram a carreira política do líder bolivariano. Fotos pirateadas da internet foram impressas em cartazes e são vendidas aos visitantes nos arredores da Academia Militar, em Caracas, onde o velório de Chávez se estende por 5 dias. / DIDA SAMPAIO, DE CARACAS