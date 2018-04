Comícios tomam capital do Irã a quatro dias da eleição

As manifestações começaram à tarde e prosseguiram até a noite. Na madrugada de hoje, ainda se ouviam buzinas dos partidários de Moussavi, que polarizou com Ahmadinejad nessa reta final da campanha, embora haja outros dois candidatos: o reformista Mehdi Karroubi, ex-presidente do Parlamento, que disputa votos com o candidato moderado; e o conservador Mohsen Rezai, ex-comandante da Guarda Revolucionária, que deve roubar votos do presidente.

Não há pesquisas confiáveis no Irã, mas tanto simpatizantes de Ahmadinejad quanto de Moussavi reconhecem que a disputa está acirrada. Se ninguém obtiver mais da metade dos votos, os dois primeiros colocados vão a segundo turno no dia 19.

O diretor do Conselho Eleitoral, Kamran Daneshjoo, previu ontem que o comparecimento às urnas na sexta-feira poderá ultrapassar o recorde de 80% de 1997, quando o reformista Mohamed Khatami se elegeu presidente. O alto comparecimento pode mais uma vez beneficiar os moderados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.