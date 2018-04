Comícios tomam Teerã a quatro dias da eleição

Dezenas de milhares de pessoas foram ontem às ruas de Teerã manifestar apoio ao presidente Mahmoud Ahmadinejad e a seu principal adversário na eleição de sexta-feira, o ex-primeiro-ministro Mir Hussein Moussavi. Os 18 quilômetros da Avenida Vali Asr, que atravessa a capital, foram praticamente tomados pelos carros de eleitores do moderado Moussavi, enquanto os seguidores do conservador Ahmadinejad se reuniram na Grande Mesquita de Mussala, no centro da cidade. As manifestações começaram à tarde e prosseguiram até a noite. Na madrugada de hoje, ainda se ouviam buzinas dos partidários de Moussavi, que polarizou com Ahmadinejad nessa reta final da campanha, embora haja outros dois candidatos: o reformista Mehdi Karroubi, ex-presidente do Parlamento, que disputa votos com o candidato moderado; e o conservador Mohsen Rezai, ex-comandante da Guarda Revolucionária, que deve roubar votos do presidente. Não há pesquisas confiáveis no Irã, mas tanto simpatizantes de Ahmadinejad quanto de Moussavi reconhecem que a disputa está acirrada. Se ninguém obtiver mais da metade dos votos, os dois primeiros colocados vão a segundo turno no dia 19. Muitos carros na manifestação pró-Moussavi traziam cartazes com as fotos do candidato e do líder espiritual do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, conservador que apoiou tacitamente Ahmadinejad em sua eleição anterior, em 2005. Agora, a posição de Khamenei parece mais ambígua. Há entre os conservadores descontentamento com a retórica incendiária do presidente, que tem atraído a hostilidade do Ocidente por causa de seu tom desafiante a respeito do programa nuclear iraniano e de sua insistência em negar o Holocausto. Em qualquer caso, uma candidatura à presidência do Irã não tem como prosperar sem a aprovação de Khamenei. Usando a cor verde da campanha do ex-premiê, manifestantes gritavam "Ahmadini-bye-bye" e "Se não fraudarem, Moussavi já ganhou". Como em outras manifestações pró-Moussavi, era notável a participação de mulheres. O ex-premiê faz campanha ao lado de sua mulher, a professora Zaghra Rahnavard, fato inédito no Irã, e defende direitos iguais para o sexo feminino. A presença de Zaghra nos comícios incomodou tanto que, no debate com Moussavi, Ahmadinejad a acusou de ter forjado suas qualificações em um concurso. Zaghra, destituída do cargo de reitora depois que Ahmadinejad assumiu, disse que vai processar o presidente. Embora tenha sido prefeito de Teerã, Ahmadinejad tem mais apoio no meio rural, para onde levou eletricidade e água, e entre os mais pobres, dos quais 5,5 milhões receberam auxílio em dinheiro do governo. O governo também distribuiu, nas últimas semanas, empréstimos, subsídios para moradia e aumentos de salários e aposentadorias de funcionários públicos. Ônibus vindos do interior ajudaram a lotar ontem a área ao redor da Grande Mesquita de Mussala, onde se reuniram 100 mil pessoas. O diretor do Conselho Eleitoral, Kamran Daneshjoo, previu ontem que o comparecimento às urnas na sexta-feira poderá ultrapassar o recorde de 80% de 1997, quando o reformista Mohamed Khatami se elegeu presidente. O alto comparecimento pode mais uma vez beneficiar os moderados.