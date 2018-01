Comida mexicana transmite hepatite a 340 nos EUA Pelo menos 340 pessoas que comeram em um restaurante mexicano na Pensilvânia (EUA) contraíram hepatite A. Uma pessoa morreu em decorrência da doença na semana passada. Nesta quarta-feira, o serviço sanitário local informou não saber exatamente a fonte da doença, mas acredita-se que um funcionário do restaurante, que não teria lavado as mãos antes de tocar os alimentos, pode ter transmitido a doença. Os donos do restaurante decidiram fechar as portas, espontaneamente, por 60 dias.