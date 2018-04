Comissão afegã adia eleição parlamentar para setembro As eleições parlamentares no Afeganistão foram adiadas para 18 de setembro em razão da falta de recursos que deveria vir de países doadores. O anúncio foi feito hoje, enquanto o presidente Hamid Karzai viajava para a Turquia. A Comissão Eleitoral Independente disse que serão necessários US$ 50 milhões da comunidade internacional para os gastos com a eleição parlamentar, orçada em US$ 120 milhões.