Comissão anuncia recontagem de votos A Comissão Eleitoral do Haiti anunciou que revisará os resultados da eleição presidencial de 28 de novembro. Novos protestos ocorreram ontem no país, após o candidato governista Jude Celestin tirar do segundo turno um dos favoritos. Os três principais candidatos e observadores internacionais participarão da recontagem, que deve ser concluída antes do segundo turno, marcado para 16 de janeiro. O terceiro lugar, o popular cantor Michel "Sweet Micky" Martelly, pediu que os protestos continuem, mas sem violência.