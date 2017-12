Comissão aprova US$ 86,8 bi para Iraque e Afeganistão Uma comissão da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou o pacote de US$ 86,8 bilhões para as campanhas militares americanas no Iraque e no Afeganistão, depois de a Casa Branca ter dissuadido parlamentares de converter a conta da reconstrução iraquiana em empréstimo. A Comissão de Dotação Orçamentária aprovou o pacote por 47 votos a 14, abrindo caminho para que o projeto seja debatido durante a próxima semana no plenário da Câmara. O projeto é praticamente idêntico ao plano de US$ 87 bilhões proposto em 7 de setembro pelo presidente George W. Bush. O Senado também planeja votar na próxima semana sua versão do projeto. A comissão da Câmara aprovou o plano depois de um parlamentar republicano ter desistido de tentar transformar em empréstimo metade da conta de US$ 18,6 bilhões para a reconstrução do Iraque. O deputado Zach Wamp disse ter decidido recuar depois de um pedido pessoal de Bush e depois de perceber que não conseguiria votos suficientes para sua proposta. O governo americano alega que uma eventual transformação em empréstimo serviria como instrumento de propaganda para quem alega que o principal objetivo americano é controlar o petróleo iraquiano.