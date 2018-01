Comissão britânica alerta para caos no Afeganistão O Afeganistão será tomado pelo caos e pela anarquia caso não sejam enviados mais soldados ao país, advertiu um comitê parlamentar britânico. No documento, a comissão de relações exteriores afirma também que o Iraque se vê numa perigosa espiral de violência, que a Al-Qaeda continua representado uma ameaça e que o programa atômico do Irã é um perigo para a comunidade internacional. A comissão disse que a violência entre senhores da guerra, insurgentes e as forças lideradas pelos Estados Unidos continua sendo uma ameaça no Afeganistão. O informe coincide com a decisão do grupo Médicos Sem Fronteiras de abandonar o Afeganistão, como conseqüência da violência.